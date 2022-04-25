ВСУ в Харьковской области сбили еще один самолет оккупантов

В Харьковской области наши защитники обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

В воздушном командовании "Восток" обнародовали фотографию с дымом, исходящим от вражеского самолета.

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Бьем оккупанта! Держим строй!

– добавили защитники.

Добавим, что по состоянию на 25 апреля, ВСУ уже уничтожили 181 вражеский самолет и 154 вертолета. Также военные ликвидировали более 21900 российских захватчиков и тысячи единиц наземной техники.

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