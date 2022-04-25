ВСУ в Харьковской области сбили еще один самолет оккупантов
25 апреля 2022 , 13:42Читати новину українською
Источник:Воздушное командование "Восток"
В Харьковской области наши защитники обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.
В воздушном командовании "Восток" обнародовали фотографию с дымом, исходящим от вражеского самолета.
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Бьем оккупанта! Держим строй!
– добавили защитники.
Добавим, что по состоянию на 25 апреля, ВСУ уже уничтожили 181 вражеский самолет и 154 вертолета. Также военные ликвидировали более 21900 российских захватчиков и тысячи единиц наземной техники.
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