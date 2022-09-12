ВСУ уже в приграничном Волчанске: чем важен этот город и где расположен

Украинские воины продолжают наступать в Харьковской области. ВСУ уже зашли в пограничный с россией Волчанск.

В сети обнародовали фото, как украинский флаг уже развевается в Волчанске. В центре города – наши военные. В то же время российский флаг – на земле и в мусорнике.

К теме В Волчанске и Казачьей Лопани уже развевается украинский флаг – российский в мусорнике

Отметили, что подразделения ССО установили украинский государственный флаг в Волчанске. Показали фото защитников.



ВСУ в Волчанске / Фото из твиттера Ильи Айзина

Что означает освобождение Волчанска

Деоккупация Волчанска крайне важна для Украины. Город позволял россии держать контроль над железной дорогой и автомобильными путями в регионе.

Где расположен Волчанск: карта

Официально об освобождении Волчанска еще не сообщали. Однако глава ОП Андрей Ермак обнародовал эмодзи волка в твиттере. Весьма вероятно, он намекает именно на Волчанск.

Кстати, только недавно россияне бежали из Купянска в Волчанск. Захватчики объявили этот город центром оккупированной Харьковщины.

Теперь же российские пропагандисты разгоняют басни, мол, "Волчанск заняли войска НАТО". В своих телеграм-каналах оккупанты вполне серьезно заявляют, что город заполонили "темнокожие и англоязычные военные". Рассказывают, что такая же ситуация и в селе Казачья Лопань.

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