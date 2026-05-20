20 мая, 11:30
ВСУ вколотили по НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез": на месте возник пожар

Даниил Муринский

Силы обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая нанесли удары по важным объектам россиян. Были поражены НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно об атаке и какие последствия?

На НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", что в Нижегородской области России повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. В результате удара на месте возник пожар.

 

 