ВСУ вколотили по НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез": на месте возник пожар

Силы обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая нанесли удары по важным объектам россиян. Были поражены НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

На НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез", что в Нижегородской области России повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6. В результате удара на месте возник пожар.