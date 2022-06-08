ВСУ воюют за каждый сантиметр Северодонецка, – Гайдай призвал не распространять фейк об измене

Гайдай рассказывает, что сейчас в Северодонецке идут жестокие бои, ведь ВСУ воюют за каждый сантиметр города. Он призвал людей не распространять фейков об измене и сдаче города врагам.

Глава Луганской ОВА возмутительно высказался из-за лжи, которую распространяют люди о якобы сдаче Северодонецка россиянам. Он призвал не придумывать измены и не портить настроение украинским военным, которые ежесекундно борются за каждый сантиметр города.

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В Северодонецке идут ожесточенные бои, наши защитники воюют за каждый сантиметр города!! Следите за высказываниями. Не разводите измену. Не портите настроение ВСУ! Никто не собирается сдавать Северодонецк!

– подчеркивает Сергей Гайдай.

Глава Луганщины также рассказал, что трассу Лисичанск – Бахмут российские кафиры не контролируют, но сильно обстреливают. Этой дорогой украинцы сейчас не пользуются, потому что она слишком опасна.

Между тем, планы россиян не изменились. Они планируют захватить Северодонецк до 10 июня. Для этого они опрокинули на указанное направление все свои силы. Также российские захватчики снова планируют форсировать реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления.

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На Лиманском направлении враг хотел разведать позиции ВСУ во время боя в направлении Райгородка. Ему это не удалось.

На Бахмутском направлении россияне чаще используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Захватчики нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 возле Покровского, Возрождения и Яковлевки. Кроме того, россияне обстреливали районы населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Благодаря слаженному труду подразделений ВСУ, врага удалось отбросить из Нагорного, куда он пытался прорваться.

ЗСУ успешно защищают Северодонецк, боевые действия продолжаются. Возле Тошкивки враг пытался наступать, но успеха не испытал. То же произошло в направлении Устиновки – украинские защитники отвергли оккупантов.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опросное. вражеский авиационный удар зафиксировали по Нью-Йорку и ракетный – по Курахово.

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