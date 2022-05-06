ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами Харьковщины

ВСУ в пятницу, 6 мая, возобновили контроль еще над 6 селами Харьковщины. Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу потери.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 мая российские захватчики продолжают наращивание группировки войск. В частности, из Уразово (Белгородская область) на территорию Украины перемещают подразделения из состава восточного военного округа.

Заметьте В Приднестровье русские войска находятся в полной боевой готовности, – Генштаб

В Харьковской области российские захватчики пытаются заблокировать отдельные отдаленные населенные пункты. Кроме того, враг продолжает систематические обстрелы по территориям, где сосредоточены воины ВСУ. В частности, по данным Генштаба применяют реактивные системы залпового огня.

Кроме того, захватчики попытались пойти в наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка. Однако никакого успеха враг не добился.

По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки,

– говорится в сообщении.

Другие данные от Генштаба ВСУ

По состоянию на 6 мая российские оккупанты наиболее активны на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, враг продолжает наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры, а также – жилым районам украинских городов и сел.

В Мариуполе захватчики сосредоточились на блокировании и поражении защитников и защитниц "Азовстали".

ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потери. Живую силу ликвидируют, а технику – уничтожают. По данным Генштаба, в психбольнице Ростовской области находится до 800 раненых и до 200 тел погибших российских оккупантов.

Россия привела в боевую готовность свои войска на территории непризнанного Приднестровья.

Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – 6 мая сообщил, что украинские герои в небе над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник. В общем, ситуацию в области он охарактеризовал как сравнительно спокойную.

Потери российских захватчиков

По состоянию на 6 мая украинские защитники и защитницы ликвидировали 24 900 оккупантов. Другие потери захватчиков:

танков – 1 110 единиц;

боевых бронированных машин – 2 686 единиц;

артиллерийских систем – 502 единицы;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов/вертолетов – 199 единиц.

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