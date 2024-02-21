Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что гражданские должны на 100% доверять нашим военным. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Что предшествовало выходу из Авдеевки

Данилов отметил, что украинские военные знают, когда и что им нужно делать.

То, что происходило в Авдеевке – это закономерная история. Это процессы, которые происходили в войне. И чуда там не могло произойти, ну просто физически от слова совсем,

– сказал он.

Данилов отметил, что в Украине понимали, какие силы Россия собирала для наступления на Авдеевку.

И если бы у нас было достаточно патронов, достаточно средств поражения для того, чтобы мы остановили (агрессора – 24 Канал), поверьте, наши военные сделали бы все возможное и невозможное, чтобы это произошло,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что одним из главных вопросов на сегодня является небо. По его словам, россияне сбросили безумное количество КАБ на Авдеевку, особенно в последний момент. Речь идет о десятках тонн взрывчатки. Данилов назвал огромной проблемой отсутствие паритета с россиянами в небе.

Что говорят об Авдеевке