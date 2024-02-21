Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что гражданские должны на 100% доверять нашим военным. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.
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Что предшествовало выходу из Авдеевки
Данилов отметил, что украинские военные знают, когда и что им нужно делать.
То, что происходило в Авдеевке – это закономерная история. Это процессы, которые происходили в войне. И чуда там не могло произойти, ну просто физически от слова совсем,
– сказал он.
Данилов отметил, что в Украине понимали, какие силы Россия собирала для наступления на Авдеевку.
И если бы у нас было достаточно патронов, достаточно средств поражения для того, чтобы мы остановили (агрессора – 24 Канал), поверьте, наши военные сделали бы все возможное и невозможное, чтобы это произошло,
– отметил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что одним из главных вопросов на сегодня является небо. По его словам, россияне сбросили безумное количество КАБ на Авдеевку, особенно в последний момент. Речь идет о десятках тонн взрывчатки. Данилов назвал огромной проблемой отсутствие паритета с россиянами в небе.
Что говорят об Авдеевке
- Недавно военнослужащий "Легиона свободы" Максим Морозов, который принимал участие в Авдеевской оборонительной операции, заявил, что битва за этот город длилась 10 лет, и она того стоила. По его словам, до полномасштабного вторжения России Авдеевка была кузницей кадров.
- Не так давно глава ГУР МО Кирилл Буданов заметил, что россиянам понадобилось почти 2 года тяжелых атак для захвата Авдеевки, если не считать с 2014 года. Во время общения с западными журналистами он задал риторический вопрос, можно ли это считать успехом "великой" и "могучей" российской армии.
- Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал захват Авдеевки первым заметным военным успехом России за последние месяцы. По его словам, государству-террористу удалось это сделать благодаря значительной военной поддержке со стороны КНДР и Ирана, наращиванию собственного производства вооружения и мобилизации большего количества сил.