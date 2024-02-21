Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що цивільні мають на 100% довіряти нашим військовим. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
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Що передувало виходу з Авдіївки
Данілов наголосив, що українські військові знають, коли і що їм потрібно робити.
Те, що відбувалося в Авдіївці – це закономірна історія. Це процеси, які відбувалися у війні. І чуда там не могло статися, ну просто фізично від слова зовсім,
– сказав він.
Данілов наголосив, що в Україні розуміли, які сили Росія збирала для наступу на Авдіївку.
І якщо б у нас було достатньо набоїв, достатньо засобів ураження для того, щоб ми зупинили (агресора – 24 Канал), повірте, наші військові зробили б все можливе і неможливе, щоб це відбулося,
– зазначив Данілов.
Секретар РНБО додав, що одним з головним питань на сьогодні є небо. За його словами, росіяни скинули шалену кількість КАБ на Авдіївку, особливо в останній момент. Мовиться про десятки тонн вибухівки. Данілов назвав величезною проблемою відсутність паритету з росіянами у небі.
Що кажуть про Авдіївку
- Нещодавно військовослужбовець "Легіону свободи" Максим Морозов, який брав участь в Авдіївській оборонній операції, заявив, що битва за це місто тривала 10 років, і вона була того варта. За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії Авдіївка була кузнею кадрів.
- Не так давно очільник ГУР МО Кирило Буданов зауважив, що росіянам знадобилося майже 2 роки важких атак для захоплення Авдіївки, якщо не рахувати від 2014 року. Під час спілкування з західними журналістами він поставив риторичне питання, чи можна це вважати успіхом "великої" та "могутньої" російської армії.
- Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав захоплення Авдіївки першим помітним військовим успіхом Росії за останні місяці. За його словами, державі-терористу вдалося це зробити завдяки значній військовій підтримці з боку КНДР та Ірану, нарощуванню власного виробництва озброєння та мобілізації більшої кількості сил.