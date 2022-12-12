В ВСУ в плен попал "охотник на поляков": эпическое видео

В плен к украинским воинам попал оккупант из Башкортостана. Захватчик утверждает, что приехал в Украину, чтобы воевать с поляками.

Попавший в плен оккупант настолько испугался, что забыл номер своей воинской части. Однако о своей "сверхважной" миссии забыть не смог.

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Зачем оккупант притолкался к Украине

Украинским воинам стало интересно, зачем оккупант притолкался к Украине, на что захватчик ответил, что прибыл, чтобы "воевать с поляками". Это вызвало изумление у наших военных, поэтому они решили уточнили, сколько поляков оккупант из Башкортостана увидел в нашей стране. Этот диалог нельзя описать, поэтому далее приводим оригинал:

Военные: Твоя задача на этой войне? Почему ты здесь? Что ты делаешь в Украине? За что ты воюешь?

Оккупант: С поляками.

Военный: Сколько ты поляков видел?

Оккупант: Ни одного.

Военный: Почему ты – русский, воюешь в Украине с поляками?

Оккупант: Они хотят у вас землю забрать.

После таких феерических ответов, наши воины рассказали горе-охотнику "очень секретную информацию" – о том, что Польша немножко не здесь. Интересно, что объяснить, к чему он в борьбе с поляками, оккупант не смог.

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Россия и фейки о Польше

С начала полномасштабного вторжения Польша оказывает колоссальную поддержку Украине и украинскому народу, что очень не нравится России, поэтому пропаганда пытается создавать различные фейки о Польше.

Хотя в пропагандистской параллельной реальности сосуществуют 2 версии. Например, какие-то мифические "польские наемники" воюют на фронте, а не Вооруженные Силы Украины. В то же время, Кремль распространяет фейки о том, что Варшава якобы хочет оккупировать Запад Украины.

Россия пытается распространять пропаганду в Польше, чтобы рассорить поляков и украинцев. Москва пыталась использовать падение ракеты на польской территории для этого, однако позиция Польши однозначна и устойчива – вина за трагедию, унесшая жизни 2 поляков, лежит исключительно на России.