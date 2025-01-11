Это регулярные войска, а не наемники, – Сибига о северокорейских пленных

Первые военнопленные КНДР были захвачены в Курской области России. Глава МИД Сибига отмечает, что это регулярные военные КНДР, что вызывает дополнительные опасения.

Он подчеркивает, что мир должен давить на Москву и Пхеньян, которые подрывают безопасность как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу в Х.

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Что подчеркнул Сибига в новости о захвате военнопленных КНДР

Андрей Сибига подчеркнул, что военнопленные КДНР, что были захвачены в Курской области – это не наемники, а военные регулярной армии КНДР. Это существенно подрывает безопасность не только в Европе, а в Индо-Тихоокеанском регионе, и мировым лидерам нужно обратить на это внимание.

Первые северокорейские военнопленные уже в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, участвуют в захватнической войне против европейской страны. Безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связаны. Нам нужно максимальное давление на режимы в Москве и Пхеньяне,

– говорится в заметке Сибиги.

Напомним, украинские защитники взяли в плен двух раненых солдат из Северной Кореи, которых доставили в Киев для допроса СБУ. Зеленский поблагодарил воинов тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и воинов-десантников, которые принимали участие в захвате вражеских солдат.