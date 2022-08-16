ВСУ за полгода превратили черноморский флот россии во флотилию, – военный обозреватель

Ситуация во временно оккупированном Крыму сегодня, где вообще было достаточно спокойно все это время полномасштабного вторжения, не улучшает положение военного руководства на этом "объекте". россияне активно ищут виновных, а взрывы в Джанкое только поднимают градус этих событий.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Александр Коваленко. Он также отметил, что оккупанты не смогли удержать остров Змеиный, не смогли удерживать блокаду Черного моря и продолжать продовольственную блокаду.

Читайте также Уничтожение инфраструктуры в Крыму ускоряет деоккупацию: Подоляк объяснил связь

Если принять во внимание Черноморский флот, то за время войны с Украиной, он трансформировался во флотилию. Уже нет корабля первого ранга – ракетного крейсера "Москва", повреждено и уничтожено еще несколько кораблей российского флота,

– отмечает Александр Коваленко.

По его словам, произошло немало событий, которые россияне не смогли реализовать именно из-за черноморского флота.

Александр Коваленко военный обозреватель А сегодня, на полуострове, считавшемся "полуостровом покоя", происходят странные вещи на военных объектах. В Джанкое размещали просто огромное количество военной техники и боеприпасов, поэтому сейчас россияне активно устраивают "разбор полетов".

Детальнее о ситуации с российским флотом в оккупированном Крыму: смотрите видео