ВСУ за сутки отбили 9 вражеских атак и уничтожили более 200 оккупантов с техникой

В течение суток 24 февраля ВСУ отбили 9 крупных атак российской армии на востоке Украины. В течение обороны удалось уничтожить более 200 оккупантов и много их техники.

Об этом свидетельствуют данные оперативно сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра. Также там отметили, что в течение суток успешно работали и наши системы ПВО.

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Героическая оборона была плодотворной

К попыткам прорвать оборону враги прибегли сразу на нескольких частях территорий Операции объединенных сил. Речь идет о Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений.

Сколько и какой техники уничтожили наши защитники:

12 танков;

около 20 единиц бронированной и автомобильной техники;

9 артиллерийских систем.

200 военнослужащих, но это лишь приблизительные данные. Поскольку всех убитых орков невозможно сразу подсчитать, их может быть значительно больше.

Продолжается борьба за наше небо

Украинские воины на из подразделений противовоздушной обороны за сутки сбили 2 самолета и 2 БПЛА врага. Однако также очень хорошо поработали и защитники из Воздушных Сил Украины. Они поразили 6 воздушных целей врага:

1 самолет;

1 БПЛА;

4 крылатые ракеты.

Также наша авиация патрулировала воздушное пространство и занималась истребительным прикрытием войск и объектов. Поэтому в течение дня украинские самолеты били по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

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