ВСУ зачищают территорию Белогоровки, есть хорошие новости из Попасной и Рубежного, – Гайдай

Россияне продолжают наступление на Луганщине, однако украинские защитники героически отражают атаки и прогоняют оккупантов с нашей территории. В частности есть хорошие новости из Попасной и Рубежного.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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ВСУ разрушили понтонную переправу

По его словам, есть хорошие новости – ВСУ разрушили понтонную переправу в Белогоровке.

Теперь мы ждем новости от военных, которые должны сообщить о "зачистке" на нашей стороне и уничтожили роту россиян, которая смогла переправиться на нашу территорию.

– сказал Гайдай.

Какая ситуация возле Попасной

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что возле Попасной прорывов оккупантов нет, наши защитники держат оборону на новых позициях. "Также уже пришло подкрепление. Будем понемногу защищать местные населенные пункты", – добавил он.

Какая ситуация в Рубежном

Гайдай отметил, что в Рубежном тоже есть хорошие результаты. Накануне, 8 мая, ВСУ ликвидировали пять российских танков, около 20 оккупантов и многих ранили. Оборону защитники там держат крепко.

В Воеводовку возле Северодонецка раньше заходили русские военные, мы их выбивали. А сейчас туда зашли наши ВСУ, держат оборону, Село полностью наше,

– заверил он.

Глава Луганской ОВА также отметил, что в Северодонецке россиян нет. Он полностью контролируется ВСУ. "Единственное – оккупанты "забросают" город артиллерией, "Смерчами" и "Градами", но их там нет", – добавил он.

Об эвакуации украинцев из Луганской области

Сергей Гайдай рассказал, что на свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки.

"На сегодняшний день мы прекратили эвакуацию, потому что идут опасные бои. Обстрелы были из Лимана на Бахмут, куда мы и везем людей автобусами для эвакуации. Надеюсь, в ближайшие дни мы возобновим эвакуацию", – сказал он.

Сергей Гайдай о ситуации возле Попасной:



К слову, 7 мая на территории Луганской и Донецкой областей ВСУ успешно отразили 6 атак россиян, уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники.