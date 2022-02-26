Вооруженные силы Украины захватили в плен командира танкового батальона врага. Танк Леонида Щеткина украинские военные подбили, но оккупант чудом выжил.

Украинские защитники дают отпор российскому врагу. Они уничтожают как самих оккупантов, так и их технику. Кроме того, берут противников в плен.

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ВСУ захватили в плен командира танкового батальона врага

Кто нападает на Украину: командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады города Олевск Центрального военного округа армии России майор Щеткин Леонид Петрович,

– сообщили военные.



Так выглядит россиянин, который пришел убивать украинцев / Фото ОК "Север"

О наемнике государства-агрессора известно следующее: он – выпускник Казанского военного танкового училища, женат, имеет двоих детей. Его танк подбили ВСУ, однако россиянин чудом остался жив теперь он – в плену украинцев.



Документы россиянина / Фото ОК"Север"

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