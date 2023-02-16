Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, у вагнеровцев нет своих боезапасов и они пытались, используя лоббистскими усилиями Евгений Пригожина, забирать себе лучшие боеприпасы.
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Пригожин раздражает русский генералитет и руководителей регулярной армии
"Они (вагнеровцы – 24 Канал) используют авиационную поддержку регулярных войск. К тому же и в районе Соледара, и в районе Бахмута мы видим, что добавляется много подразделений мотострелковых войск", – сказал он.
Сергей Череватый подчеркнул, что российский генералитет и руководителей подразделений регулярной армии раздражает, что Пригожин приписывает себе успехи под Бахмутом.
Однако пиар-кампания Пригожина продолжает акцентировать внимание на том, что именно он – хедлайнер этого участка фронта. Это, конечно, раздражает русский генералитет, руководителей подразделений регулярной армии. Плюс, он позволяет себе пренебрежительное отношение к ним,
– сказал спикер.
Вместе с тем Череватый считает, что противостояние вагнеровцев и регулярной армии – "это четкий маркер кризиса их государственности".
"Ведь у них воюют "штрафбаты" и "дикая дивизия" – полуавтономные, со своей отдельной пропагандой, которая не всегда идет в унисон с общероссийскими месседжами", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.
Также он сказал, что координация у вагнеровцев и регулярной армии "далека от идеальной". Причина, по словам Череватого, кроется в недоверии друг к другу, конкуренции и неприятии друг друга.
Вагнеровцы считают регулярную армию слабаками. А регулярная армия не воспринимает контингент ЧВК, как и самого Пригожина – он не военный человек, к тому же в прошлом отсидел,
– резюмировал представитель.
Как Россия использует вагнеровцев на войне в Украине
- Россия из-за безумных потерь вынуждена использовать разные средства для продолжения войны в Украине. Так Владимир Путин использует вагнеровцев, которые в последнее время воевали на Бахмутском направлении.
- Причем следует отметить, что значительная часть вагнеровцев – это зеки, которых завербовали из российских тюрем. Россия использовала их в качестве живого щита, чтобы выявлять позиции украинских войск.
- В то же время, боевой потенциал ЧВК "Вагнера" заметно уменьшился. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что среди наемников Пригожина в Украине погиб каждый 5. Также каждый 10 получил тяжелое ранение без шансов на возвращение.
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин решил прекратить вербовать зэков.