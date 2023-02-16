Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, вагнерівці не мають своїх боєзапасів і вони намагались, використовуючи лобістськими зусиллями Євгєній Пригожина, забирати собі кращі боєприпаси.

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Пригожин дратує російський генералітет і керівників регулярної армії

"Вони (вагнерівці – 24 Канал) використовують авіаційну підтримку регулярних військ. До того ж і в районі Соледара, і в районі Бахмута ми бачимо, що додається багато підрозділів мотострілецьких військ", – сказав він.

Сергій Череватий наголосив, що російський генералітет і керівників підрозділів регулярної армії дратує, що Пригожин приписує собі успіхи під Бахмутом.

Однак піар-кампанія Пригожина продовжує робити акцент на тому, що саме він – хедлайнер цієї ділянки фронту. Це, звичайно, дратує російський генералітет, керівників підрозділів регулярної армії. Плюс, він дозволяє собі зневажливе ставлення до них,

– сказав речник.

Разом з тим, Череватий вважає, що протистояння вагнерівців і регулярної армії – "це чіткий маркер кризи їхньої державності".

"Адже в них воюють "штрафбати" і "дика дивізія" – напівавтономні, зі своєю окремою пропагандою, яка не завжди йде в унісон з загальноросійськими меседжами", – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Також він сказав, що координація у вагнерівців та регулярної армії "далека від ідеальної". Причина, за словами Череватого, криється у недовірі один до одного, конкуренції та несприйнятті один одного.

Вагнерівці вважають регулярну армію слабаками. А регулярна армія не сприймає контингент ПВК, як і самого Пригожина – він не військова людина, до того ж у минулому відсидів,

– резюмував речник.

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