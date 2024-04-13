Вышеупомянутый проект будет способствовать поддержке украинских производителей. В частности, это сократит время изготовления нового вооружения для бойцов Вооруженных Сил Украины.

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Что имеет целью подобная инициатива

Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины рассказал, что главной целью этого проекта является поддержка украинских производителей, которых по состоянию на сейчас очень много. По его словам, они активно создают новые образцы вооружения для наших бойцов.

Мы хотим создать этот полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его методологией всех испытаний, обеспечить площадкой и соответствующими средствами для оценки характеристик тех или иных средств, оказать помощь в оформлении документов,

– пояснил украинский полковник.

Лебеденко заметил, что система, которая действовала ранее, была сложнее, требовала больше процедур, а доступ к полигонам, где можно испытывать оружие, был более закрытым.

Какие детали о проекте пока известно

Как рассказал полковник, по состоянию на сейчас "Железный полигон только запускается. В частности, планируется, открыть 3 направления, среди которых – роботизированные системы, беспилотники и системы РЭБ. Отмечается, что все они должны заработать через месяц.

Любой производитель на любые стадии производства его образца имеет возможность обратиться в ВСУ и получить время и дату когда он сможет прибыть (на полигон, – ред.) со своим образцом,

– утверждает Лебеденко.

Он также добавил, что открытие "Железного полигона" позволит сократить время производства нового вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Украина наращивает собственное производство дронов

На днях Михаил Федоров сообщил, что в Украине есть рост по каждой из категорий – от FPV-дронов до дальнобойных. По его словам, если сравнивать с 2022 годом, то в 2023 году производство было больше в 100 раз. Министр анонсировал, что в 2024 году производство будет еще больше.

Также в нашей стране появляется все больше спецподразделений, которые научились использовать дроны и дают качественную обратную связь, о том, что нужно улучшить.