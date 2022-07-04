ВСУ заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС

Враг пытался наступать в направлении Углегорской ТЭС. Однако наши защитники отбили эту атаку и заставили оккупантов отступить.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 4 июля. Там доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня.

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Отступили с потерями в двух местах

Россияне бросили подразделения, чтобы понять, есть ли слабые места в линии обороны на этом направлении. Их заставили отойти назад только потери личного состава.

Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Там не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы. На этом направлении обстреляли Спорное, а также Вершину, где нанесли и авиационный удар. Ударили с неба и по позициям украинских воинов вблизи Татьяновки, что на Краматорском. Там же была попытка штурма в населенном пункте Белогоровка – оккупанты отошли с потерями.

Идут тяжелые бои на Славянском направлении

Оккупанты предпринимают на этом направлении попытки улучшить свои тактические положения. Они ведут неустанные артиллерийские обстрелы в районах нескольких населенных пунктов:

Долина;

Дубровное;

Богородичное;

Мазановка;

Сухая Балка;

Краснополье;

Вернополье;

Большая Камышеваха.

Возле Дубровного и Богородичного нанесли авиаудары. Для улучшения позиций враг бросил в атаку много подразделений. Штурмовые действия проходят в направлении населенного пункта Мазановка. Там оккупанты имеют частичный успех.

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