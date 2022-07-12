ВСУ жестко подавили вражескую попытку штурма недалеко от Дементиевки и на Славянском направлении

Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. ВСУ удалось успешно подавить попытки врага идти штурмом. В частности, на Славянском направлении и недалеко от Дементиевки.

российские захватчики не оставляют попыток штурмовать все новые и новые населенные пункты. Но нашим доблестным военным удается не только защищать свои позиции, но и давать достойный отпор.

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Врагу пришлось отходить

Так, в направлении Дементиевки врагу не удалось достичь успеха во время попытки штурма. ВСУ все попытки оккупантов подавили, заставив захватчиков поджать хвост.



Карта боевых действий вблизи Дементиевки / Скриншот liveuamap

Если уж говорить о Харьковском направлении, то тут российские бойцы продолжали щедро поливать огнем населенные пункты. Из артиллерии, а также реактивных систем залпового огня били по районам самого Харькова, а также Русских Тишок, Безруков, Дементиевки, Лесного, Слатино, Прудянки, а также Золочева.

Неспокойно также было на Славянском направлении. Враг и здесь пытался продолжать штурмовые действия. Осуществляли оккупанты их для того, чтобы улучшить свое тактическое положение в нескольких населенных пунктах. Речь идет о Мазановке, Ивановке, а также Долине.

Но и здесь оккупантам не удалось достичь поставленных целей. Все стремления российских захватчиков были обречены на провал. Более того, нашим военным удалось отогнать противника прочь.

Если мы уже заговорили об отступлении врага, то несправедливо будет обойти вниманием потери среди оккупантов. Отметим, что каждый день сокращается как число захватчиков, так и количество техники "второй армии мира".

Ликвидировано более 37 тысяч оккупантов

В Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники и защитницы отправили на тот свет 37 400 российских бойцов. Но следует понимать, что это приблизительная цифра, ведь подсчитать точные потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе российского войска значительно сократилось количество техники. Враг уже не досчитается 1 645 танков, 3 828 боевых бронированных машин, 838 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 109 единиц средств ПВО.

Также в лом уже удалось превратить 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 БпЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 2 696 автомобилей и автоцистерн, а также 66 единиц специальной техники.

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