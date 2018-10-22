ВСУ получили новую партию "Ураганов"

Вооруженные силы получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня "Ураган".

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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"Это-одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных", – заявил он.

Порошенко отметил, что за 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км. Во время ремонта "Урагана" полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.

А для перевода системы из походного в боевое положение необходимо лишь три минуты.