ПЦУ выступает против регистрации однополого партнерства

Православная церковь Украины выступила против принятия законопроекта о регистрации однополого партнерства. Считают, что это "угрожает общественной морали".

Речь идет о законопроекте № 9103, предусматривающем создание института "регистрируемого партнерства". Однако Священный Синод обнародовал заявление, в котором выступил против.

Кстати говоря Гражданское партнерство: в Раду подали законопроект, позволяющий регистрировать однополые браки

Почему ПЦУ против

Церковь утверждает, что это "противоречит природному Богом установленному закону". Кроме того, говорят, что это нарушает нормы Конституции Украины по определению брака как союза одного мужчины и одной женщины".

По мнению, священнослужителей, законопроект якобы "несет угрозу общественной морали", в частности для "физического и нравственного здоровья детей и их права на воспитание в семье".

Говорят о демографической ситуации

В ПЦУ думают, что принятие законопроекта ухудшит демографическую ситуацию в Украине.

Синод поручил Митрополиту Эпифанию направить соответствующие письма Верховной Раде Украины, Президенту и Кабинету министров.

Что известно о законопроекте