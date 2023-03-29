Мовиться про законопроєкт № 9103, який передбачає створення інституту "реєстрованого партнерства". Однак Священний Синод оприлюднив заяву, у якій виступив проти.

До речі Цивільне партнерство: у Раду подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби

Чому ПЦУ проти

Церква стверджує, що це "суперечить природному Богом встановленому закону". Крім того, кажуть, що це порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки".

На думку, священнослужителів, законопроєкт нібито "несе загрозу для суспільної моралі", зокрема для "фізичного та морального здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї".

Говорять про демографічну ситуацію

У ПЦУ думають, що ухвалення законопроєкту погіршить демографічну ситуацію в Україні.

Відтак Синод доручив Митрополиту Епіфанію надіслати відповідні листи до Верховної Ради України, Президента та Кабінету міністрів.

Що відомо про законопроєкт