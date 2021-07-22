Вторая часть мариупольского пирса: Метинвест направил более 13 миллионов в масштабный ремонт

Обновление правой части пирса на пляже в Мариуполе перешло в активную фазу благодаря Группе компаний Метинвест.

После того как Метинвест вложил в реализацию проекта более 13 млн гривен, ремонтные работы значительно ускорились.

Вторая часть отзеркалит первую – здесь тоже укрепляют основу, положат террасную доску, смонтируют перила. В начале пирса обустроят зону для отдыха – плитку, уличную мебель и беседки. Дизайн этой части пирса будет отвечать уже отремонтированной, вместе они составят единый ансамбль,

– рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, который вместе с генеральным директором Группы Метинвест Юрием Рыженковым проинспектировал ход работ.

По словам городского головы, в городе появится еще одно прекрасное место, где смогут отдыхать мариупольцы.

Как и в прошлом году, Метинвест помогает муниципалитету восстанавливать городской пирс. Меткомбинат имени Ильича обеспечивает поставку необходимых стройматериалов, а специалисты "Метинвест-Промсервис" проводят восстановление основания пирса.

Для этого металлурги изготовили и уже доставили 46,5 тонны горяче- и холоднокатаных листов, предварительная резьба которых проведена в цехе подготовки ремонтов нашего предприятия. Работы с бетоном на основе правой стороны пирса выполнены на 100%, залито около 350 кубометров раствора. Все идет четко по графику",

– убедительно отметил и. о. генерального директора "Метинвест-Промсервис" Андрей Жук.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, комментируя инвестиции в инфраструктуру города, подчеркнул, что компания есть и будет партнером мариупольской громады.

"Вместе с муниципалитетом мы боремся за молодежь, за детей. Молодежь выбирает город для жизни, прежде всего, при условии качественного образования, развитой инфраструктуры, интересных мест отдыха, наличия доступного жилья. Именно поэтому группа компаний Метинвест продолжает инвестировать в социальную сферу. Чтобы в городе было высшее образование европейского уровня, мы строим "Метинвест Политехнику". Чтобы появилось доступное жилье – помогаем возводить первый в Украине дом из стали. Чтобы были комфортные зоны отдыха для людей разного возраста и предпочтений – выступаем партнером в благоустройстве парковых зон и набережной ", – резюмировал гендиректор.

Сегодня специалисты "Метинвест-Промсервис" продолжают обшивку горячекатаными листами основания пирса по бокам. Начаты работы по восстановлению подпорной стенки со стороны зоны отдыха – вываривают каркас, устанавливают опалубку и бетонируют стенку.

Будет установлено новое ограждение с вмонтированными LED-светильниками и скамейки с урнами сразу же после восстановления основания пирса.