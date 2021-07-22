Після того, як Метінвест вклав у реалізацію проєкту понад 13 млн гривень, ремонтні роботи значно прискорилися.

Друга частина відзеркалить першу – тут теж зміцнюють основу, покладуть терасну дошку, змонтують поруччя. На початку пірса облаштують зону для відпочинку – плитку, вуличні меблі та альтанки. Дизайн цієї частини пірса буде відповідати вже відремонтованій, разом вони складуть єдиний ансамбль,

– розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, який разом з генеральним директором Групи Метінвест Юрієм Риженковим проінспектував хід робіт.

За словами міського голови, в місті з'явиться ще одне прекрасне місце, де зможуть відпочивати маріупольці.

Як і торік, Метінвест допомагає муніципалітету відновлювати міський пірс. Меткомбінат імені Ілліча забезпечує поставку необхідних будматеріалів, а фахівці "Метінвест-Промсервіс" проводять відновлення підстави пірса.

Для цього металурги виготовили і вже доставили 46,5 тонни гарячо- і холоднокатаних листів, попередня різьба яких проведена в цеху підготовки ремонтів нашого підприємства. Роботи з бетоном на основі правого боку пірса виконані на 100%, залито близько 350 кубометрів розчину. Все йде чітко за графіком",

– переконливо зазначив в.о. генерального директора "Метінвест-Промсервіс" Андрій Жук.

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков, коментуючи інвестиції в інфраструктуру міста, підкреслив, що компанія є і буде партнером маріупольської громади.

"Разом з муніципалітетом ми боремося за молодь, за дітей. Молодь обирає місто для життя, перш за все, за умови якісної освіти, розвиненої інфраструктури, цікавих місць відпочинку, наявності доступного житла. Саме тому Група компаній Метінвест продовжує інвестувати в соціальну сферу. Щоб у місті була вища освіта європейського рівня, ми будуємо "Метінвест Політехніку". Щоб з'явилося доступне житло – допомагаємо зводити перший в Україні будинок зі сталі. Щоб були комфортні зони відпочинку для людей різного віку та уподобань – виступаємо партнером у благоустрої паркових зон і набережної ", – резюмував гендиректор.

Сьогодні фахівці "Метінвест-Промсервіс" продовжують обшивку гарячекатаними листами основи пірса з боків. Розпочато роботи з відновлення підпірної стінки з боку зони відпочинку – виварюють каркас, встановлюють опалубку та бетонують стінку.

Буде встановлено нову огорожу з вмонтованими LED-світильниками і лавки з урнами одразу ж після відновлення основи пірса.