Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум: фото с места происшествия
Источник:Полтавская ОВА
Из Сум на Полтавщину уже выехала вторая эвакуационная колонна.
В колонне можно ехать и собственным транспортом. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.ОВА
Внимание Эвакуация из Сум продолжается: россияне прибегали к обстрелам
Эвакуация из Сум: главное
Первая колонна отправилась из города в 9:00. Выезд из Сум – со стороны педагогического университета. Также там организовали автобусы.
Желающих выехать по согласованному "зеленому коридору" из Сум больше, чем местные власти смогли найти транспорта для этого. Поэтому люди собственных авто и бусах также могут выезжать по запланированному маршруту.
"Зеленый коридор" действует с 9 утра до 21 вечера.Обратите внимание! Маршрут движения: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.
Несмотря на договоренности, россияне таки открывали хаотичный огонь. Однако вывоз людей продолжается.
Сумчане уезжают из города / Фото Кирилла Тимошенко
Сумы – Полтава, евакуация / Фото Кирилла Тимошенко
Евакуация из Сум / Фото Кирилла Тимошенко
Вторая эвакуационная колонна выехала из Сум / Фото Кирилла Тимошенко
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!