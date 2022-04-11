Защитник Чернигова, Герой Украины, генерал-майор Виктор Николюк признался, что никто не ожидал, что в современном мире будут бомбардировки территории. Будут авиационные ракетные удары и полномасштабная вооруженная агрессия.

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Бои начались внезапно и было много противника. Он убивал мирное население, грабил и совершал насилие над людьми. В частности, в Черниговской области было подразделение из республики Тувы. По статистике, именно там происходит больше всего убийств за год. Но в Украине он потерял половину личного состава,

– сказал воин.

По его словам, бессмысленная тактика российской армии неизменна еще со времен чеченских войн. У них только много людей и техники.

"Это они сами себе создали так, что являются второй армией. Мы здесь увидели, что, возможно, по количеству и оснащению так и есть, но с этим не воюют. Наша армия, которая меньше в десятки раз, показала: если ты защищаешь свое государство, то ты больше заряжен на победу, чем тот, кто пришел захватить. Если их поставить после африканских племен, то это будет их место», – заверил Николюк.

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