Друга Порошенко Кононенко могут ожидать печальные перспективы, – эксперт

Экстрадицию бизнесмена Дмитрия Крючкова из Германии в Украину не стоит связывать с президентскими выборами. Сомнительно, что немецкое правосудие подстраивается под хронологию украинских выборов.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валентин Гладких.

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По мнению политолога, дело, в котором фигурирует Дмитрий Крючков, будет иметь последствия для его фигурантов уже после президентских выборов. Но это больше будет иметь отношение к правовым, чем политическим аспектам.

Если власть изменится, то фигурантов в деле о масштабных хищениях в облэнерго ожидают печальные перспективы. В частности, друга Порошенко, нардепа Игоря Кононенко. Если Крючков начнет свидетельствовать, то Кононенко точно надо заказывать чартер,

– убежден Валентин Гладких.

По его словам, учитывая результаты последних соцопросов, рейтинг у Порошенко и так низкий. Поэтому дело о хищениях в облэнерго может только ухудшить рейтинги действующего президента. Хотя за короткий срок до второго тура вряд ли возможны существенные колебания.

Кто такой Дмитрий Крючков и в чем его подозревают? Экс-нардепа и бывшего руководителя частной компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова разыскивало НАБУ по подозрению в участии в масштабных хищениях в облэнерго. Речь об организации коррупционных схем в энергетике и распределении денежных потоков между братьями Суркисами и Игорем Кононенко, другом Петра Порошенко.



Дмитрия Крючкова обвиняют по статье о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением". Прокуроры будут требовать для него в суде избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. О залоге может говориться только в размере, соразмерном ущербу от совершенных преступлений. Речь идет о 1,4 миллиарда гривен.



В 2016 году Крючкова объявили в розыск. В 2018 году его задержали правоохранители Германии. Через месяц он вышел под залог в 100 тысяч евро, взяв обязательство, что он не будет покидать Германию, пока решается вопрос его экстрадиции в Украину. Крючков отказался от попытки получить политическое убежище и добровольно согласился на экстрадиционный арест: хотел, чтобы его поскорее вернули в Украину.



Журналисты "Схем" опубликовали ряд телефонных разговоров Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий. Многие разговоры при этом касаются распределения между участниками схемы значительных сумм наличными. В частности, разговор Дмитрия Крючкова с народным депутатом Игорем Котвицким, приведенный в расследовании, свидетельствует, что президент Петр Порошенко был знаком с ситуацией с хищением средств и "дал добро". Именно поэтому среди журналистов активно обсуждают версию, что Крючков в Украине будет свидетельствовать против Порошенко. Дмитрия Крючкова немецкий департамент Интерпола передал из Мюнхена в Киев 15 апреля.