"Вторичные санкции" должны отразить желание работать с русскими

Когда речь заходит о "вторичных санкциях", мало кто понимает о чем это. Сейчас, к сожалению, появился хороший повод продемонстрировать что это такое.

Россия нашла щель

Российские СМИ пишут: "«Связной» первым из крупных ритейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства будут дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала военных действий в Украине."

Читайте также Один из крупнейших в мире производителей краски и лаков Tikkurila решил полностью уйти из России

Итак, в Россию возвращается техника, которую они потеряли после того, как официальные производители и их дилеры ушли с россрынка. Но появились другие, те, кто готов закупить технику, а потом завести ее.

"Вторичные санкции" должны вводиться именно в отношении таких вот посредников. Штрафы, запрет на ведение деловой активности в странах ЕС и США в случае подтверждения поставок или участие в деловых операциях с русскими – варианты наказания могут быть разные.

Большая цель

Сложная, но необходимая задача состоит в том, чтобы разорвать максимальное количество экономических связей россии с остальным миром.

Да, это колоссальная задача, практически невыполнимая в полном объеме, и пример Северной Кореи или Ирана тому подтверждение. Но это не значит, что надо отказываться от этой цели. Свести отношения на маргинес вполне реально.

С одной стороны это приведет к тому, что бизнес с россией будут вести либо откровенные парии, либо криминалитет. С другой, цена на ввозимую продукцию повысится до такого уровня, что сделает продукт слишком дорогим удовольствием для большинства.

У Кремля есть план уничтожения стран Балтии – смотрите видео: