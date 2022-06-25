Росія знайшла шпарину

Російські ЗМІ пишуть: "Связной" (російська мережа магазинів електроніки – ред.) першим із великих рітейлерів підтвердив початок ввезення електроніки через паралельний імпорт. Йдеться про смартфони і годинники Samsung, останню лінійку iPhone та ігрові приставки PlayStation, Xbox і Nintendo. Пристрої будуть дорожчими на 10–20%, ніж аналогічні, завезені до початку військових дій в Україні."

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Отже, до Росії повертається техніка, яку вони втратили після того, як офіційні виробники та їхні дилери пішли з місцевого ринку. Але з'явилися інші ті, хто готовий закупити техніку, а потім завезти її.

"Вторинні санкції" повинні вводитися саме стосовно таких посередників. Штрафи, заборона на ведення ділової активності в країнах ЄС та США у разі підтвердження постачання або участь у ділових операціях з Росією – варіанти покарання можуть бути різні.

Велика мета

Складне, але необхідне завдання полягає в тому, щоб розірвати максимальну кількість економічних зв'язків Росії з рештою світу.

Так, це колосальне завдання, практично нездійсненне в повному обсязі, і приклад Північної Кореї або Ірану тому є підтвердженням. Але це не означає, що треба відмовлятися від цієї мети.

Звести стосунки на маргінес цілком реально.

З одного боку, це призведе до того, що бізнес з Росією будуть вести або відверті парії, або криміналітет. З іншого, ціна на продукцію, що ввозиться, підвищиться до такого рівня, що зробить продукт занадто дорогим задоволенням для більшості.

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