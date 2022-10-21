Так, сирены начали раздаваться около 15:14. В телеграм-каналах сообщили о взлете истребителей в Беларуси. Уже в 16:30 в большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги.

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Где объявляли тревогу

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонская,

Винницкая,

Одесская область.

Обратите внимание! В Киеве во время тревоги были слышны звуки взрывов. Однако, этот взрыв был плановым подрывом саперов. Информацию об этом подтвердил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Высокая вероятность ударов с воздуха в Черкассах

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, кроме объявления воздушной тревоги, обратился к жителям области с предупреждением вероятности вражеских ударов с воздуха. Он призвал людей обезопасить себя.

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Ракетные обстрелы Украины

Во время воздушной тревоги, охватившей ряд областей, утром произошло несколько прилетов. В частности, после 08:00 сообщили о взрывах в Харькове. Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по областному центру.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враги попали в одно из предприятий города. Пострадали не менее 6 человек.

Также около 08:35 сообщили о звуках мощного взрыва в Запорожье. Впоследствии стало известно, что россияне обстреляли центр Запорожья ракетами С-300.

Разрушения получили жилой дом и объект инфраструктуры. Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. Там выбило стекла.

В результате обстрела Запорожья четверо работников патрульной полиции получили осколочные ранения. Жертв нет, среди гражданского населения пострадал мужчина.

Важно. Ни в коем случае нельзя разглашать место прилетов до обнародования официальной информации. Также не следует публиковать в сети фото и видео взрывы.

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