Об этом на брифинге сказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Он подчеркнул, что обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины несут гуманитарный аспект.

Узнайте больше Повреждены 40% энергосистемы: выдержит ли Украина новые удары и к чему готовиться украинцам

Атаку на энергосистему Украины планировали российские энергетики

Это чисто гуманитарный аспект. Это абсолютно террористический акт. Он не направлен ни на какие военные цели. Это спланированный с помощью грамотных российских энергетиков террористический акт, цель которого выключить в Украине энергосистему,

– прокомментировал Харченко массовые атаки россиян.

По словам советника министра энергетики, россияне пытаются добиться полного отключения электричества в Украине. "Это абсолютно прозрачная ситуация и какая цель здесь понятно. Это чистый терроризм", – добавил он.

Эксперт сказал, что со времен Второй мировой – это самая большая инфраструктурная атака в истории человечества. Он отметил, что во время Второй мировой войны такой инфраструктуры нигде не было.

"Эта самая большая атака в истории человечества заставляет нас впервые в истории человечества понять, где край мощности. Пока мы его не нашли", – подчеркнул Александр Харченко и добавил, что в Украине пока есть резерв.

Россия атаковала энергетическую систему Украины: что известно

С 10 октября Россия начала массово атаковать объекты критической инфраструктуры Украины. Враг наносил ракетные удары и атаковал дронами подстанции в Киевской, Харьковской, Львовской, Винницкой и других регионах Украины.

Советник министра энергетики Украины Александр Харченко информировал, что российские оккупанты повредили почти 40% электростанций Украины.

19 октября в Офисе Президента предупредили украинцев о том, что 20 октября по всей Украине будет вводиться ограничение поставок электроэнергии. Аналогичные ограничения продлились и 21 октября.

Например, в Киеве и области утром 21 октября снова начались стабилизационные отключения света. 21 октября объявили, что отключение света возможно в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.



Что делать, если пропадет свет / Инфографика 24 канала

Ранее – в Офисе Президента предупредили об отключении света по всей Украине: смотрите видео