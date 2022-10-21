Так, сирени почали лунати близько 15:14. У телеграм-каналах повідомили про зліт винищувачів в Білорусі. Уже о 16:30 у більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги.

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Де оголошували тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська,

Вінницька,

Одеська області.

Зверніть увагу! У Києві під час тривоги було чути звуки вибухів. Однак, цей вибух був плановий підрив саперів. Інформацію про це підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Висока ймовірність ударів із повітря у Черкасах

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець окрім оголошення повітряної тривоги звернувся до жителів області з попередженням ймовірності ворожих ударів із повітря. Він закликав людей убезпечитись.

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Ракетні обстріли України

Під час повітряної тривоги, що охопила низку областей зранку стались кілька прильотів. Зокрема, після 08:00 повідомили про вибухи у Харкові. Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по обласному центру.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вороги влучили в одне з підприємств міста. Постраждали щонайменше 6 людей.

Також близько 08:35 повідомили про звуки потужного вибуху у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли центр Запоріжжя ракетами С-300.

Руйнувань зазнали житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя четверо працівників патрульної поліції отримали осколкові поранення. Жертв немає, серед цивільного населення постраждав чоловік.

Важливо В жодному разі не можна розголошувати місце "прильотів" до оприлюднення офіційної інформації. Також не слід публікувати в мережі фото й відео вибухів.

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