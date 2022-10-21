Про це під час брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що в нашої авіації єдина тактика і стратегія – це підтримати наші війська, щоб вони просувалися вперед з найменшими втратами та звільняли нові населені пункти.

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Авіаційна підтримка – це ключовий фактор у перевазі на землі

За словами Ігната, тактика змінилася декілька місяців тому після того, як Україна отримала американські ракети AGM-88 HARM. Речник Повітряних сил підкреслив, що це потужні та протирадіолокаційні ракети.

З допомогою цих ракет наша авіація завдає ударів по радарах ворога, радіолокаційних станціях, зенітних ракетних комплексах.

Таким чином вдається суттєво "прорідити" протиповітряну оборону противника, фактично знищуючи вороже ППО,

– сказав Ігнат.

Він зазначив, що це дозволяє тактичній авіації ударного типу завдавати потужних групових ударів. Ігнат наголосив, що це робиться щодня до 10 – 15 авіаударів по різних важливих об'єктах. Йдеться про удари по логістиці ворога, складах боєприпасів, техніці, живій силі ворога тощо.

За його словами, такі авіаудари дозволяють нашим наземним військам "вільніше почуватися". Він додав, що авіаційна підтримка – це ключовий фактор у перевазі на землі.

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Зазначимо, що протягом минулої доби українська авіація завдала 5 ударів, унаслідок чого підтверджено:

ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки;

2 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Слід додати, що Велика Британія оголосила про передачу Україні ракет AIM-120 AMRAAM. Ці ракети можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS, яку в Україну постачають США.

Крім того, НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками, а Іспанія оголосила про рішення передати 4 американські системи ППО Hawk.

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