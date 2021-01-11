В Нью-Йорке активисты требовали, чтобы Трамп оставил президентское кресло. Люди возмущены беспорядками, которые совершили его сторонники в Конгрессе 6 января, и считают именно его ответственным за это. Митинги против главы Белого Дома, который никак не может смириться с поражением на выборах, прошли и во многих других американских городах.

Не теряли времени и сторонники Трампа. Они собрали акции в поддержку действующего президента. Республиканцу действительно нужна сейчас поддержка. Ведь против действующего президента США начали подготовку уже второй за его каденцию процедуры импичмента. Больше об этом – в сюжете 24 канала.

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Но сначала демократы, имеющие большинство в Палате представителей, предложили Майку Пенсу применить 25 поправку к Конституции. Она предусматривает, что на специальном заседании кабинет может признать президента неспособным выполнять свои функции, и тогда его полномочия перейдут к вице-президенту.

Мне нравится 25 поправка, так как позволяет избавиться от Трампа. Его больше не будет в президентском офисе,

– заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Она также отметила, что в Конгрессе есть большая поддержка для второго импичмента президента. И добавила, этот президент виновен в подстрекательстве к восстанию, и должен заплатить за это.

Нэнси Пелоси дала Майку Пенсу 24 часа, чтобы он решил, применять ли 25 поправку к Конституции. Если он не пойдет на это, то Палата представителей запустит процедуру импичмента. Но ее может постигнуть та же участь, что и первую.

Сенат может ее не одобрить, потому что там большинство имеют республиканцы. И часть из них не готова рисковать поддержкой своих избирателей, которые 3 ноября голосовали за Трампа.