У Нью-Йорку активісти вимагали, аби Трамп залишив президентське крісло. Люди обурені безладами, які вчинили його прибічники в Конгресі 6 січня, і вважають саме його відповідальним за це. Мітинги проти очільника Білого Дому, який ніяк не може змиритися з поразкою на виборах, відбулися й в багатьох інших американських містах.

Не гаяли часу і прибічники Трампа. Вони зібрали акції на підтримку чинного президента. Республіканцю дійсно потрібна зараз підтримка. Адже проти чинного президента США почали підготовку вже другої за його каденцію процедури імпічменту. Більше про це – в сюжеті 24 каналу.

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Але спочатку демократи, які мають більшість в Палаті представників, запропонували Майку Пенсу застосувати 25 поправку до Конституції. Вона передбачає, що на спеціальному засіданні кабінет може визнати президента нездатним виконувати свої функції, і тоді його повноваження перейдуть до віцепрезидента.

Мені подобається 25 поправка, тому що дозволяє позбавитися Трампа. Його більше не буде в президентському офісі,

– заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Вона також наголосила, що в Конгресі є велика підтримка для другого імпічменту президента. І додала, цей президент винний у підбурюванні до повстання, тож повинен заплатити за це.

Ненсі Пелосі дала Майку Пенсу 24 години, аби він вирішив, чи застосовувати 25 поправку до Конституції. Якщо він не піде на це, то Палата представників запустить процедуру імпічменту. Але її може спіткати та ж доля, що і першу.

Сенат може її не схвалити, бо там більшість мають республіканці. І частина з них не готова ризикувати підтримкою своїх виборців, які 3 листопада голосували за Трампа.