Второй этап: из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап крупного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Из некоторых частей и подразделений пленных удалось освободить впервые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В общей сложности из российской неволи вернули еще 307 защитников.

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Какие детали обмена известны

Вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые,

– говорится в сообщении.

В частности, в Украину вернули 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Вообще домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе", - добавили в разведке.