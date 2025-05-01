Второй этап обмена: еще 307 украинских защитников дома
- 24 мая состоялся второй этап обмена пленными, освобождены 307 украинских защитников.
- Среди них – военнослужащие разных подразделений, в том числе 27 защитников Мариуполя.
- Всего за два дня в Украину вернули 697 человек, обмен продлится завтра.
24 мая состоялся второй этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Из плена освободили еще 307 защитников.
Днем президент Зеленский рассказал, что через два дня в Украину уже вернули 697 человек, передает 24 Канал.
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Еще более трехсот воинов дома
Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждое из русской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным,
– подчеркнул президент Зеленский.
В Координационном штабе уточнили, что среди освобожденных из плена 24 мая – военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТРО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.
Еще 307 защитников освобождены из плена / Фото телеграмм Зеленского
В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Они воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Автобус с защитниками прибывает на место встречи: смотрите видео