Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Вопреки всему, Ровенщина готовится к возможному нападению из Беларуси.

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У Москвы нет ресурсов

Пионтковский рассказал, что не согласен с тем, что возможно новое наступление на Киев через Белоруссию. Ресурсов для этого у Москвы нет. Это информационные вбросы и движения, чтобы содержать на Северном направлении ВСУ. Если же говорить об украинских ресурсах, то можно осуждать Запад за недостаточную поддержку, но Запад – это не один человек.

Есть разные люди на Западе. У того же Байдена противоборство 2 групп в его администрации. Такая же борьба идет и в Германии. Единственный союзник, полностью поддерживающий Украину с первого дня – это Великобритания. Сейчас британцы делают все возможно, чтобы хоть как-то разворошить эту "ливерную колбасу" Шольца,

– отметил российский публицист.

Он добавил, что у Шольца до сих пор не преодолен комплекс, потому что говорит, что представить себе не может, как танки с немецкими крестами будут на территории Украины. Непонятно, почему этот комплекс гитлеровцев работает только в отношении россиян, а в отношении украинцев нет, хотя фашисты в отношении них совершили еще больше преступлений, чем в отношении россиян.

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Оружие победы будет

По словам российского оппозиционного политика, оружие победы будет. Мероприятие уже делает выводы. Не нужно было раньше говорить, что войска НАТО никогда не войдут на территорию Украины. Украинцам этого и не нужно было, они хотели только оружие, но такие слова лишь побуждали Путина к эскалации.

"Сейчас они говорят совсем другие вещи. Да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью, если они не устоят, нам придется платить кровью. Это понимают все. Так что с опозданием, которое стоит многих жизней, но тем не менее, этот пакет, необходим для победы, будет обеспечен и предоставлен", - отметил Пионтковский.

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