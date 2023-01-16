Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Попри все, Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі.

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У Москви немає ресурсів

Піонтковський розповів, що не згоден з тим, що можливий новий наступ на Київ через Білорусь. Ресурсів для цього в Москви немає. Це інформаційні вкиди й рухи, аби тримати на Північному напрямку ЗСУ. Якщо ж говорити про українські ресурси, то можна засуджувати Захід за недостатню підтримку, але Захід – це не одна людина.

Є різні люди на Заході. У того ж Байдена протиборство 2 груп у його адміністрації. Така ж боротьба йде й у Німеччині. Єдиний союзник, який повністю підтримує Україну з першого дня – це Велика Британія. Зараз британці роблять усе можливо, аби бодай якось розшевелити цю "ліверну ковбасу" Шольца,

– зазначив російський публіцист.

Він додав, що в Шольца досі не подоланий комплекс, бо він говорить, що уявити собі не може, як танки з німецькими хрестами будуть на території України. Незрозуміло, чому цей комплекс гітлерівців працює лише щодо росіян, а щодо українців ні, хоча фашисти щодо них вчинили ще більше злочинів, ніж щодо росіян.

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Зброя перемоги буде

За словами російського опозиційного політика, зброя перемоги буде. Захід уже робить висновки. Не треба було просто раніше говорити, що війська НАТО ніколи не ввійдуть на територію України. Українцям цього й не треба було, вони хотіли лише зброю, але такі слова лише спонукали Путіна до ескалації.

"Зараз вони кажуть зовсім інші речі. Так, ми платимо грошима, а українці платять кров'ю, якщо вони не встоять, нам доведеться платити кров'ю. Це розуміють усі. Тож, із запізненням, яке коштує багатьох життів, але тим не менше, той пакет необхідний для перемоги, буде забезпечений і наданий", – зауважив Піонтковський.

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