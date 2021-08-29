Второй раз за сутки: боевики на Донбассе снова ранили украинского военного

На Донбассе украинский военный получил ранения. Это случилось из-за того, что боевики обстреляли позиций защитников Украины.

Пророссийские наемники обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вооруженные формирования России открыли огонь ориентировочно в 14 часов 29 августа.

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Из-за вражеского обстрела украинский военный получил ранения

В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения,

– рассказали в ту "полночь".

Там также пояснили, что воину оказали медицинскую помощь. Его эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ. Информацию передали через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Коротко о ситуации на Донбассе