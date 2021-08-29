Второй раз за сутки: боевики на Донбассе снова ранили украинского военного

29 августа 2021 , 17:43
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Источник:

фейсбук ОТУ "Север"

На Донбассе украинский военный получил ранения. Это случилось из-за того, что боевики обстреляли позиций защитников Украины.

Пророссийские наемники обстреляли позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вооруженные формирования России открыли огонь ориентировочно в 14 часов 29 августа.

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Из-за вражеского обстрела украинский военный получил ранения

В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
– рассказали в ту "полночь".

Там также пояснили, что воину оказали медицинскую помощь. Его эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ. Информацию передали через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Коротко о ситуации на Донбассе

  • По состоянию на 17 часов 29 августа, боевики уже 4 раза нарушили тишину. Согласно информации Минобороны, они обстреляли украинскую территорию возле Широкино, Золотого-4, Причепиловки.
  • Били из минометов 120 калибра, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также подствольных гранатометов. На вражеские обстрелы бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
  • Более того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
  • В результате обстрелов ранения получили два украинских военных. Состояние здоровья раненого ранее военного – тяжелое.
Автор: Діана Квасневська