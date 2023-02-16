Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Около 12:15 воздушные тревоги прозвучали по всей территории Украины. По состоянию на 12:39 были отбои.

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Почему прозвучали сирены

Причиной всеукраинской воздушной тревоги стал подъем истребителей МиГ-31К, отмечает мониторинговый канал Monitor. Напомним, что эти воздушные суда – ракетоносители "Кинжалов". Это гиперзвуковые ракеты, которые в Украине силы ПВО не имеют возможности сбить. Именно поэтому сирены предупреждают об угрозе с неба по всей территории Украины.

Поскольку "Белорусский Гаюн" молчит, то есть вероятность, что МиГ-31К подняли в небо над Россией. Эту гипотезу подтверждают телеграм-каналы. В них говорится, что истребитель взлетел с военного аэродрома "Саваслейка", что в Нижегородской области.

Ночью враг атаковал ракетами

К сожалению, существует вероятность повторной ракетной атаки. Одну массированную – оккупанты уже совершили в ночь на 16 февраля. Тогда около 02:36 сирены прозвучали в ряде областей Украины. Причиной тому стала активность вражеской авиации в акватории Азовского моря.

Уже около 03:00 сирены доносились уже по всей Украине. Произошло это из-за активности ракетоносителя "Кинжалов" в акватории Черного моря. Напоминаем, что эти ракеты могут доставать в любой угол нашей страны.

Уже в 03:12 поступило сообщение от мониторингового канала Monitor. В нем говорилось, что враг запустил "Калибры". Как отметила утром спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, таких ракет захватчики выпустили 8. К счастью, все их сбили силы ПВО: 6 над Николаевщиной и 2 над Херсонщиной.

Этой ночью враг выпустил сразу 36 ракет, заметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, атаку оккупанты совершали с 01:40 по 03:45. По территории Украины выпустили:

12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555;

8 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

12 крылатых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31;

1 противокорабельную ракету "Оникс".

Силы и средства ПВО уничтожили 14 крылатых ракет, в том числе Х-101/555 и "Калибры". Кроме того, уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты X-59.