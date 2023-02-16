Російські військові продовжують тероризувати українців. Близько 12:15 повітряні тривоги пролунали по всій території України. Станом на 12:39 були відбої.

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Чому пролунали сирени

Причиною всеукраїнської повітряної тривоги став підйом винищувачів МіГ-31К, зазначає моніторинговий канал Monitor. Нагадаємо, що ці повітряні судна – ракетоносії "Кинджалів". Це гіперзвукові ракети, які наявні в Україні сили ППО не мають можливості збити. І саме тому сирени попереджають про загрозу з неба по всій території України.

Оскільки "Беларускі Гаюн" мовчить, то є ймовірність, що МіГ-31К підняли у небо над Росією. Цю гіпотезу підтверджують телеграм-канали. У них йдеться про те, що винищувач злетів з військового аеродрому "Саваслейка", що у Нижньогородській області.

Уночі ворог атакував ракетами

На жаль, існує ймовірність повторної ракетної атаки. Одну масовану – окупанти вже здійснили у ніч проти 16 лютого. Тоді близько 02:36 сирени пролунали у низці областей України. Причиною цього стала активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря.

Уже близько 03:00 сирени лунали вже по всій Україні. Сталося це через активність ракетоносія "Кинджалів" в акваторії Чорного моря. Нагадуємо, що ці ракети можуть діставати до будь-якого куточка нашої країни.

Вже о 03:12 надійшло повідомлення від моніторингового каналу Monitor. У ньому йшлося про те, що ворог запустив "Калібри". Як зауважила зранку речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, таких ракет загарбники випустили 8. На щастя, всі їх збили сили ППО: 6 над Миколаївщиною та 2 над Херсонщиною.

Цієї ночі ворог випустив відразу 36 ракет, зауважив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, атаку окупанти здійснювали з 01:40 по 03:45. По території України випустили:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555;

8 крилатих ракет морського базування "Калібр";

12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/31;

1 протикорабельну ракету "Онікс".

Сили та засоби ППО знищили 14 крилатих ракет, зокрема Х-101/555 та "Калібри". Крім того, знищили 2 керовані авіаційні ракети X-59.