Второй раз за вечер была масштабная воздушная тревога: взрывы в Харькове и на Днепропетровщине

Во многих украинских областях 22 июня второй раз за вечер объявляли воздушную тревогу. В Харьковской и Днепропетровской областях снова раздавались взрывы.

Впервые сирены начали звучать в 22:00. После непродолжительного отбоя сообщили об очередной угрозе вражеского обстрела.

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В Украине второй раз за вечер звучали сирены

Примерно в полночь во многих областях второй раз за вечер начали раздаваться сирены. Воздушную тревогу объявили в:

Сумской области;

Полтавской области;

Черниговской области;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Житомирской области.

Также воздушная тревога продолжается в Харьковской (с 23:46 ) и Луганской областях (там ее объявили еще 4 апреля, то есть 79 дней назад).

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В Харькове и на Днепропетровщине снова слышали взрывы

Российские оккупанты возобновили беспощадные обстрелы Харькова. Во время этой воздушной тревоги также слышали взрывы. Однако пока официальной информации по этому поводу нет.

В свою очередь, на Днепропетровщине во время последней воздушной тревоги обстреляли пригород областного центра.

Затем местные жители Криворожского района сообщили о звуках взрывов. Городской голова Апостолова Андрей Оса подтвердил, что "прилет" таки состоялся.

Места прилета по понятным причинам детализировать не могу. Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем. Еще раз подчеркиваю и предостерегаю: будьте аккуратны и осторожны во время передвижения утром,

– заметил Оса.

Он добавил, что пока не известны все места, где могут быть разбросаны вражеские кассеты и их элементы. Поэтому мэр призвал мирных жителей не трогать никакие металлические предметы.

"В случае обнаружения таких предметов звонить по телефону 101, 102, или на горячую линию городского совета 0 (67) 825 60 05", – добавил Оса.

Он призвал горожан беречь себя, а также объяснить детям, что нельзя поднимать неизвестные предметы на улице.

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При воздушной тревоге не следует распространять адреса "прилетов" вражеских боеприпасов. Также не стоит публиковать фото и видео с мест обстрелов, ведь они лишь корректируют огонь россиян.