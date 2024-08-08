Речь не идет о переговорах: Ермак объяснил роль России на предстоящем Саммите мира

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, разъяснил значение возможного участия России во втором Саммите мира. Он отметил, что пока ситуация не ведет к прямым переговорам.

В свежем интервью Ермак отметил, что приглашение России на Саммит мира имеет целью лишь передачу общего плана действий, а не является сигналом к началу переговоров со страной-агрессором.

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Саммит мира с Россией: передача плана, а не переговоры

Ермак отметил, что Украина стремится привлечь Россию к обсуждению "формулы мира" на международном уровне, но с участием всех стран-поддерживателей, а не в двустороннем формате.

Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, происходила не в формате Украина – Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план,

– заявил глава ОП.

Чиновник также отметил, что второй Саммит мира состоится только после тщательной подготовки совместного плана по "формуле мира" Зеленского.

Он напомнил о создании рабочих групп, что уже работают над конкретными шагами реализации каждого из пунктов, каждый из которых предусматривает обеспечение

радиационной и ядерной безопасности; продовольственной безопасности; энергетической безопасности; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксацию окончания войны.

Работа над "формулой мира"

Руководитель Офиса Президента отметил важность тематических конференций, которые должны зафиксировать наработки рабочих групп и составить общий план, необходимый для проведения саммита.

Среди 10 пунктов "формулы мира" есть те, по которым в мире есть общая позиция – с них мы начали на первом саммите. И есть более тяжелые – такие как ответственность, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности и тому подобное.

Андрей Ермак выразил надежду на проведение второго Саммита мира в ближайшей перспективе. В то же время чиновник акцентировал, что он возможен только при определенных условиях, в частности, согласования совместного плана между странами.

Чиновник призвал не делать преждевременных выводов относительно финальности саммита и поддержки плана различными государствами.