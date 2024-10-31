Стоит ли приглашать Россию на второй Саммит мира: глава МИД ответил

Глава МИД ответил, нужно ли приглашать Россию на второй Саммит мира. Представителей России следует пригласить туда, чтобы выработать принципы длительного мира в Украине.

Об этом Андрей Сибига заявил в Монреале на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира, пишет Укринформ.

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Почему нужно пригласить Россию на второй Саммит мира

Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй Саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей,

– сказал глава МИД.

Сибига отметил, что "ненаказанное зло возвращается большим". "К сожалению, украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой", – добавил министр.

Глава МИД призвал участников конференции "совместно остановить это зло раз и навсегда".

По словам дипломата, трудно найти в мире другой народ, который бы стремился к миру сильнее, чем украинцы. "Но мир любой ценой – это не мир, а капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Украина никогда не согласится на это", – подчеркнул Сибига.

Относительно ожиданий от конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира, Сибига сказал, что она должна выработать конкретные шаги по возвращению в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, способные систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", – подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что действующая международная система продемонстрировала неспособность сделать это. "Мы должны починить ее", – резюмировал дипломат.