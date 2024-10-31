Про це Андрій Сибіга заявив у Монреалі на міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру, пише Укрінформ.

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Чому потрібно запросити Росію на другий Саміт миру

Так, ми підтримуємо запрошення представників Росії на другий Саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без залучення України та за її спиною. Ми ніколи не підтримаємо мирні угоди за рахунок України. Ми ніколи не підтримаємо мирну угоду, яка не покарає порушників,

– сказав глава МЗС.

Сибіга зазначив, що "непокаране зло повертається більшим". "На жаль, українці розуміють це краще, ніж будь-хто інший", – додав міністр.

Очільник МЗС закликав учасників конференції "спільно спинити це зло раз і назавжди".

За словами дипломата, важко знайти у світі інший народ, який би прагнув миру сильніше, ніж українці. "Але мир за будь-яку ціну – це не мир, а капітуляція, окупація, депортації й тортури. Україна ніколи не погодиться на це", – підкреслив Сибіга.

Щодо очікувань від конференції з питань людського виміру Формули миру, Сибіга сказав, що вона має виробити конкретні кроки стосовно повернення до України полонених і депортованих осіб.

"Сподіваюся, що за результатами цієї конференції ми розробимо конкретні рішення й визначимо конкретні сторони, спроможні систематично й ефективно домагатися повернення наших дітей додому", – підкреслив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що чинна міжнародна система продемонструвала неспроможність зробити це. "Ми мусимо полагодити її", – резюмував дипломат.