Второй теракт через неделю: в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль

16 ноября 2022 , 00:08
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Источник:

Haber Turk

В Стамбуле 15 ноября взорвался заминированный автомобиль. Сообщают о 4 пострадавших. При этом это уже второй такой теракт через неделю.

Это произошло в районе Фатих. Пламя распространилось на другие припаркованные автомобили, охватило 4 машины, находившиеся на обочине дороги.

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Что известно о взрыве

Водитель автомобиля ехал по улице Кочамустафапаша. Он заметил дым, поднимающийся от его автомобиля, остановился на обочине и попросил помощи у очевидцев. В сети опубликовали видео, на котором видно, как горит автомобиль.

Взрыв в Стамбуле: видео

Также огонь повредил здание и банкомат. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных. Пожарные погасили возгорание. На месте происшествия работают наряды полиции. Некоторые автомобили забрали эвакуатором.

Пожар в Стамбуле: видео

Предыдущий теракт в Стамбуле: главное

  • В результате теракта в Стамбуле 13 ноября погибли по меньшей мере 6 человек, еще более 80 получили ранения.
  • Взрыв произошел  на улице Истикляль. На место сразу выехали врачи, спасатели и милиционеры. 
  • В офисе генпрокурора начали расследование. Сначала сообщали о сумке со взрывчаткой.
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что причиной взрыва стал теракт. 
  • Впоследствии задержали вероятную виновницу.

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Автор: Ольга Музика