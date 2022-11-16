Второй теракт через неделю: в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль
Источник:Haber Turk
В Стамбуле 15 ноября взорвался заминированный автомобиль. Сообщают о 4 пострадавших. При этом это уже второй такой теракт через неделю.
Это произошло в районе Фатих. Пламя распространилось на другие припаркованные автомобили, охватило 4 машины, находившиеся на обочине дороги.
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Что известно о взрыве
Водитель автомобиля ехал по улице Кочамустафапаша. Он заметил дым, поднимающийся от его автомобиля, остановился на обочине и попросил помощи у очевидцев. В сети опубликовали видео, на котором видно, как горит автомобиль.
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Также огонь повредил здание и банкомат. К месту происшествия было направлено большое количество пожарных. Пожарные погасили возгорание. На месте происшествия работают наряды полиции. Некоторые автомобили забрали эвакуатором.
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Предыдущий теракт в Стамбуле: главное
- В результате теракта в Стамбуле 13 ноября погибли по меньшей мере 6 человек, еще более 80 получили ранения.
- Взрыв произошел на улице Истикляль. На место сразу выехали врачи, спасатели и милиционеры.
- В офисе генпрокурора начали расследование. Сначала сообщали о сумке со взрывчаткой.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что причиной взрыва стал теракт.
- Впоследствии задержали вероятную виновницу.
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