Второй взрыв прогремел возле аэропорта Кабула: много жертв, десятки раненых

Вблизи аэропорта Кабула второй раз за день прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, по меньшей мере 10 человек погибли.

Информацию о втором взрыве подтвердила и журналистка Politico Лара Селингман. Она отметила, что официального подтверждения этого пока нет.

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В то же время журналистка отметила, что по данным сразу от 3 разных источников, пострадали американские военные. "Войска США открыли огонь после первого взрыва", – написала она.

О том, что взрывов было именно 2, а не 1, сообщили и в твиттере Министерства обороны Турции. "За пределами аэропорта Кабула произошли 2 взрыва. В нашем подразделении нет повреждений или пострадавших", – уточнили там.

Что известно о жертвах и пострадавших

Как пишут местные СМИ, второй взрыв мог произойти из-за подрыва авто. Талибы уже заявили о 13 жертвах. Они утверждают, что погибли дети и представители их движения.

Представитель американского Пентагона Джон Кирби написал в своем твиттере, что взрыв в афганском аэропорту привел к "неизвестному количеству жертв".

В то же время международная телекомпания Al Jazeera сообщила о 50 раненых при взрыве в Кабуле.

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МИД: Информации о пострадавших украинцах нет

Как сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, на данный момент в ведомство не поступало информации о пострадавших в результате взрыва украинцах. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в аэропорту.

Что известно о первом взрыве в аэропорту Кабула