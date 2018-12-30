"Второй тур обязательно будет": эксперт спрогнозировал сценарий президентских выборов

Уже под елку украинцы смогут получить список первых имен кандидатов на кресло президента. Это, конечно, если они пойдут регистрироваться в первый день избирательной кампании, то есть 31 декабря. И при условии, что ЦИК сразу и безоговорочно же примет их заявление.

Интригу держит не только действующий Президент Украины, но и другие потенциальные кандидаты занять желанное кресло. В то же время о своих намерениях баллотироваться на пост главы государства заявляют политики, которых в отличие от молчаливых лидеров опросов, до сих пор не включали ни в один из рейтингов. Такие как Ольга Богомомлец или Илья Кива. В целом 31 марта украинцы смогут увидеть чуть ли не полсотни кандидатов в бюллетени, заверил эксперт.

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Будет более 30-35 кандидатов. Но окончательную цифру увидим, когда завершится процесс регистрации, потому что это будет зависеть также от количества технических кандидатов. Сегодня можно говорить с уверенностью на 80-90% о том, что второй тур обязательно будет,

– заявил глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, пока лидирует Юлия Тимошенко. Следом за ней в топ-3 вошли шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Во второй тройке их догоняют экс-регионал Юрий Бойко, радикал Олег Ляшко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко. А задних пока пасут Евгений Мураев, Александр Шевченко, Святослав Вакарчук и Андрей Садовый.



Президентский рейтинг

И если Тимошенко, возглавляющая опрос, еще летом заявила о своих намерениях, то Порошенко, Зеленский вместе с другими морочат голову электорату.

Кроме твердого решения кандидату нужно с 31 декабря до 3 февраля подать пакет документов в Центральную избирательную комиссию. Основные требования остались неизменными: кандидат должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение десяти последних лет. С должностью в органах государственной власти и бизнесом придется распрощаться.



Основные требования к кандидату на пост президента

Для регистрации в избирательной гонке необходимо внести денежный залог в 2,5 миллиона гривен, а также предоставить ежегодную декларацию о доходах. Кстати, если в ней найдут ошибки и неточности – в регистрации не откажут. Про копию паспорта, фотографии, автобиографию и предвыборную программу кандидату стоит также не забыть.



Требования к кандидату в президенты

И только тогда он сможет попасть в желаемый бюллетень, который каждый избиратель получит уже 31 марта.