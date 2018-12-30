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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Другий тур обов'язково буде": експерт спрогнозував сценарій президентських виборів

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      Вже під ялинку українці зможуть отримати список перших імен кандидатів на крісло президента. Це, звісно, якщо вони підуть реєструватися у перший день виборчої кампанії, тобто 31 грудня. Та за умови, що ЦВК одразу і беззаперечно ж прийме їх заяву.

      Інтригу тримає не лише чинний Президент України, а й інші потенційні кандидати зайняти омріяне крісло. Водночас про свої наміри балотуватися на пост глави держави заявляють політики, яких на відміну від мовчазних лідерів опитувань, досі не включали у жоден з рейтингів. Такі як Ольга Богомомлець чи Ілля Кива. Всього 31 березня українці зможуть побачити ледь не півсотні кандидатів у бюлетені, запевнив експерт.

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      Буде понад 30-35 кандидатів. Але остаточну цифру побачимо, коли завершиться процес реєстрації, адже це буде залежати також від кількості технічних кандидатів. Сьогодні можна говорити з впевненістю на 80-90% про те, що другий тур обов'язково буде,
      – заявив голова комітету виборців України Олексій Кошель.

      Згідно з даними останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, наразі лідирує Юлія Тимошенко. Слідом за нею у топ-3 увійшли шоумен Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У другій трійці їх наздоганяють екс-регіонал Юрій Бойко, радикал Олег Ляшко та колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. І задніх поки пасуть Євгеній Мураєв, Олександр Шевченко, Святослав Вакарчук та Андрій Садовий.

      рейтинг президента
      Президентський рейтинг 

      І якщо Тимошенко, яка очолює опитування, ще влітку заявила про свої наміри, то Порошенко, Зеленський разом з іншими морочать голову електорату.

      Окрім твердого рішення кандидату потрібно з 31 грудня до 3 лютого подати пакет документів до Центральної виборчої комісії. Основні вимоги залишились незмінними: кандидат має бути громадянином України, який досяг 35-річного віку, володіти державною мовою і проживати в Україні протягом десяти останніх років. З посадою в органах державної влади та бізнесом – доведеться розпрощатися.

      вимоги до президента
      Основні вимоги до кандидата на пост президента

      Для реєстрації у виборчій гонці необхідно внести грошову заставу у 2,5 мільйони гривень, а також надати щорічну декларацію про доходи. До речі, якщо у ній знайдуть помилки й неточності – у реєстрації не відмовлять. Про копію паспорта, фотографії, автобіографію та передвиборну програму кандидату варто також не забути. 

      вимоги до президента
      Вимоги до кандидата у президенти

      І лише тоді він зможе потрапити до бажаного бюлетеню, який кожен виборець отримає вже 31 березня. 

      вибори 2019

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада Петро Порошенко ЦВК Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Андрій Садовий Олег Ляшко Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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