Вторые сутки в Украину возвращается больше людей, чем покидает ее

За прошедшие сутки, 17 апреля, почти 57 тысяч человек и 12 тысяч транспортных средств пересекли западные границы Украины с ЕС и Молдовой. Отмечается, что пассажиропоток остается стабильным.

Такую информацию сообщили в фейсбуке Государственной пограничной службы Украины.

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По предварительным данным, из Украины выехали свыше 28 тысяч человек, из них около 19 тысяч пересекли границу с Польшей, около 9 тысяч уехали в другие страны-члены ЕС и в Молдову.

Что касается тех, кто вернулся в Украину, их количество близко к 29 тысячам человек, примерно 26 тысяч из них – украинцы. Госпогранслужба сообщила, что за 17 апреля оформлено более 380 грузовиков с гуманитарной помощью.

Служба обратила внимание граждан, что пропуск лиц через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины по действительным паспортным или другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документам.

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